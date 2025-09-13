Milojević o odlasku Endiajea, Železničaru, oporavku Krunića…

”Voleo bih da navijači dođu da proslavimo rođendan Marakane”

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je Železničar jedna od najstabilnijih ekipa u Super ligi Srbije i pozvao navijače da dođu na utakmicu protiv kluba iz Pančeva kada će biti obeležen 62. rođendan stadiona "Rajko Mitić". Crveno-beli dočekaće sutra od 17 časova Dizelku u osmom kolu SLS. - Mogu da kažem da je Železničar jedna od najstabilnijih ekipa od početka prvenstva. Dobar spoj mladih i iskusnih igrača, tako da nije to za mene iznenađenje.