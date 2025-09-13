Tramp: Spreman sam da uvedem nove sankcije Rusiji, ali pod jednim uslovom

Kurir pre 49 minuta  |  Beta
Tramp: Spreman sam da uvedem nove sankcije Rusiji, ali pod jednim uslovom
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da je spreman da uvede nove sankcije Rusiji, ali pod uslovom da države NATO-a prestanu da kupuju rusku naftu. „Spreman sam da preduzmem znatne sankcije protiv Rusije od trenutka kada NATO zemlje to budu takođe odlučile i kada sve NATO zemlje budu prekinule da kupuju naftu od Rusije“, napisao je Tramp na svojoj mreži Trut Soušal. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije preneo da je Tramp tokom telefonskog razgovora
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Napad na rusku rafineriju u Baškortostanu; Tramp: Sankcije Rusiji ako NATO prestane da kupuje naftu od nje

Napad na rusku rafineriju u Baškortostanu; Tramp: Sankcije Rusiji ako NATO prestane da kupuje naftu od nje

RTS pre 34 minuta
Ruski bombarderi poleteli! Počeli vazdušni udari! (video)

Ruski bombarderi poleteli! Počeli vazdušni udari! (video)

Alo pre 14 minuta
Navrocki: Poljska mora da izvuče pouke iz incidenta s ruskim dronom

Navrocki: Poljska mora da izvuče pouke iz incidenta s ruskim dronom

Politika pre 4 minuta
(Video) Gori ruska rafinerija nafte: Ukrajinci gađali dronom kompaniju Bašnjeft, drugi oboren

(Video) Gori ruska rafinerija nafte: Ukrajinci gađali dronom kompaniju Bašnjeft, drugi oboren

Blic pre 3 sata
Loš dan za Rusiju Ukrajinci pogodili kritično mesto sa ogromne udaljenosti! (video)

Loš dan za Rusiju Ukrajinci pogodili kritično mesto sa ogromne udaljenosti! (video)

Alo pre 3 sata
Generalni sekretar NATO-a podigao uzbunu: Ruske rakete mogu pogoditi svaki evropski grad za nekoliko minuta

Generalni sekretar NATO-a podigao uzbunu: Ruske rakete mogu pogoditi svaki evropski grad za nekoliko minuta

Alo pre 2 sata
Tramp: NATO zemlje treba da prekinu s kupovinom ruske nafte pre uvođenja novih sankcija Moskvi

Tramp: NATO zemlje treba da prekinu s kupovinom ruske nafte pre uvođenja novih sankcija Moskvi

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaDonald TrampnaftaSankcijeSankcije RusijiVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pao avion u slovačkoj! Na licu mesta ambulantna vozila i spasilački helikopter, ima mrtvih (foto)

Pao avion u slovačkoj! Na licu mesta ambulantna vozila i spasilački helikopter, ima mrtvih (foto)

Blic pre 4 minuta
Zatvoren aerodrom u Lublinu

Zatvoren aerodrom u Lublinu

Danas pre 24 minuta
Analitičari Nemačkog saveta: Berlin treba da reaguje, kriza u Srbiji testira i proširenje EU

Analitičari Nemačkog saveta: Berlin treba da reaguje, kriza u Srbiji testira i proširenje EU

Danas pre 34 minuta
Dip stejt otkriva kako su Rusi ušli u Kupjansk

Dip stejt otkriva kako su Rusi ušli u Kupjansk

Danas pre 2 sata
Masovna evakuacija palestinaca iz Gaze! Izrael: Otišlo 250.000 ljudi! Hamas: Broj je još veći

Masovna evakuacija palestinaca iz Gaze! Izrael: Otišlo 250.000 ljudi! Hamas: Broj je još veći

Kurir pre 34 minuta