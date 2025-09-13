Tramp: Spreman sam da uvedem nove sankcije Rusiji, ali pod jednim uslovom

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da je spreman da uvede nove sankcije Rusiji, ali pod uslovom da države NATO-a prestanu da kupuju rusku naftu. „Spreman sam da preduzmem znatne sankcije protiv Rusije od trenutka kada NATO zemlje to budu takođe odlučile i kada sve NATO zemlje budu prekinule da kupuju naftu od Rusije“, napisao je Tramp na svojoj mreži Trut Soušal. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ranije preneo da je Tramp tokom telefonskog razgovora