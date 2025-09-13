Ovo se retko viđa u srpskom fudbalu: Majstorija vredna preokreta i tri boda, svi gledali u neverici

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca slavili su protiv Radnika u Surdulici posle preokreta sa 3:2.

Bio je to jako turbulentan duel koji je rešila majstorija štopera Slobodana Simovića u šestom minutu nadoknade. Radnički je na poluvremenu gubio 2:0, ali je Abubakar zaradio direktan crveni karton jer je udario šamar Mitroviću, što je bio detalj koji je okrenuo meč u potpuno drugom pravcu. Sokler i Adžić su poništili golove Bogdanovića i Ovusua iz prvog perioa igre, da bi pomenutu Simović fantastičnim pogotkom doneo tri boda svom timu. On je okrenut leđima golu,
