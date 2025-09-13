Tramp traži smrtnu kaznu za Kirkovog ubicu: Juta poznata po rigoroznim merama, guverner izneo jasan stav

Mondo pre 5 sati  |  Mihajlo Sfera
Tramp traži smrtnu kaznu za Kirkovog ubicu: Juta poznata po rigoroznim merama, guverner izneo jasan stav

Guverner Jute Spenser Koks izjavio je da vlasti intenzivno prikupljaju dokaze kako bi zatražile smrtnu kaznu za 22-godišnjeg Tajlera Robinsona, koji je osumnjičen za ubistvo konzervativnog političkog aktiviste Čarlija Kirka.

Smrtna kazna u Sjedinjenim Američkim Državama primenjuje se u 27 saveznih država, uključujući Jutu, gde zakon dozvoljava smrtnu kaznu za teško ubistvo. Juta ima posebno mesto u istoriji smrtne kazne, bila je prva američka savezna država koja je obnovila pogubljenja nakon što je Vrhovni sud SAD 1976. godine dozvolio ponovno uvođenje te kazne. Već naredne godine, 1977, u Juti je streljačkim vodom pogubljen Geri Gilmor, što je metoda koja je danas odobrena u samo pet
Nova pre 6 minuta
