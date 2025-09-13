U Čačku danas skup protivnika vlasti u 17 časova, a pristalica SNS u 18

Neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“, zajedno sa studentima i maturantima, organizuje danas u 17 časova protest „Zoološki vrt je opet u gradu“, a pristalice Srpske napredne stranke (SNS) su najavile od 18 protest „Za pristojnu Srbiju, za mir i rad“ ispred zgrade Gradske uprave.

SNS je saopštio da će skupu prisustvovati Čačani koji se protive blokadama, nasilju i podelama u društvu, da je na protest dobrodošao svako ko to podržava, a da nisu poželjni ljudi koji žele da vređaju i ugrožavaju bezbednost drugih. „Apelujemo na opozicione političare i njihove medije da prestanu da huškaju narod na sukobe i organizuju kontraskupove na koje ponovo pozivaju blokadere iz Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Požege i drugih okolnih gradova“, piše u