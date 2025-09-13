Nesvakidašnja nesreća u Grčkoj: Sumnja se da je vuk ugrizao dete na Halkidikiju

NIN pre 27 minuta  |  Tanjug
Nesvakidašnja nesreća u Grčkoj: Sumnja se da je vuk ugrizao dete na Halkidikiju

Petogodišnje dete ujeo je vuk dok je bilo sa porodicom na Halkidikiju, u Grčkoj, preneo je grčki portal Ieidiseis.gr.

Kako se navodi, dečaka je vuk ujeo u Neos Marmarasu, nakon čega je detetu pružena prva pomoć. Dete je odvedeno u bolnicu u Poligirosu, gde su lekari preduzeli neophodne korake za lečenje rane od ugriza vuka. Dok je grčki portal naveo da je u pitanju dečak, srpski portal Nikana objavio je da je u pitanju devojčica iz Srbije, pozivajući se na izjave ljudi koji su poznanici porodice tog deteta. Devojčica je, kako kažu, nakon posete bolnici u Poligirosu, otpuštena
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Petogodišnje dete iz Srbije na moru u Grčkoj ujeo vuk

Petogodišnje dete iz Srbije na moru u Grčkoj ujeo vuk

RTV pre 47 minuta
Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Radio 021 pre 2 minuta
"Raširio je čeljusti da je: Zgrabi!" Majka devojčice (5) iz Beograda koju je vuk napao na plaži u Grčkoj, otkrila detalje, evo…

"Raširio je čeljusti da je: Zgrabi!" Majka devojčice (5) iz Beograda koju je vuk napao na plaži u Grčkoj, otkrila detalje, evo i koja je to uvala kritična

Blic pre 57 minuta
Vuk Na plaži ugrizao dete iz Srbije? Petogodišnje dete napadnuto u omiljenom odmaralištu Srba, roditelji ostali u šoku

Vuk Na plaži ugrizao dete iz Srbije? Petogodišnje dete napadnuto u omiljenom odmaralištu Srba, roditelji ostali u šoku

Dnevnik pre 7 minuta
Drama na Halkidikiju: Dete (5) iz Srbije na plaži ujeo vuk?

Drama na Halkidikiju: Dete (5) iz Srbije na plaži ujeo vuk?

Mondo pre 7 minuta
Vuk ujeo dete (5) iz Srbije Jezive scene u poznatom grčkom letovalištu

Vuk ujeo dete (5) iz Srbije Jezive scene u poznatom grčkom letovalištu

Alo pre 12 minuta
Vuk ugrizao dete iz Srbije na plaži? Jeziv incident u Srbima omiljenom letovalištu FOTO

Vuk ugrizao dete iz Srbije na plaži? Jeziv incident u Srbima omiljenom letovalištu FOTO

B92 pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaVukovidete

Društvo, najnovije vesti »

Nezavisnost: Rektor Madić da vrati studentima stvari, krađa je krivično delo

Nezavisnost: Rektor Madić da vrati studentima stvari, krađa je krivično delo

N1 Info pre 47 minuta
Rektor Đokić: Zbog rastuće represije vlasti neće biti svečane akademije povodom Dana Univerziteta

Rektor Đokić: Zbog rastuće represije vlasti neće biti svečane akademije povodom Dana Univerziteta

N1 Info pre 52 minuta
Petogodišnje dete iz Srbije na moru u Grčkoj ujeo vuk

Petogodišnje dete iz Srbije na moru u Grčkoj ujeo vuk

RTV pre 47 minuta
Rektor Đokić: Neće biti svečane akademije povodom Dana Univerziteta u Beogradu

Rektor Đokić: Neće biti svečane akademije povodom Dana Univerziteta u Beogradu

Beta pre 52 minuta
Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Radio 021 pre 2 minuta