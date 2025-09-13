Nesvakidašnja nesreća u Grčkoj: Sumnja se da je vuk ugrizao dete na Halkidikiju

Petogodišnje dete ujeo je vuk dok je bilo sa porodicom na Halkidikiju, u Grčkoj, preneo je grčki portal Ieidiseis.gr.

Kako se navodi, dečaka je vuk ujeo u Neos Marmarasu, nakon čega je detetu pružena prva pomoć. Dete je odvedeno u bolnicu u Poligirosu, gde su lekari preduzeli neophodne korake za lečenje rane od ugriza vuka. Dok je grčki portal naveo da je u pitanju dečak, srpski portal Nikana objavio je da je u pitanju devojčica iz Srbije, pozivajući se na izjave ljudi koji su poznanici porodice tog deteta. Devojčica je, kako kažu, nakon posete bolnici u Poligirosu, otpuštena