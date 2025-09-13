Sremska Mitrovica: Danas sunčano i toplo, a u nedelju kiša i snažno nevreme

Ozon pre 48 minuta
Danas u Sremskoj Mitrovici očekuje se promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a maksimalna dnevna do 29 stepeni. Subota, 13. septembar donosi pretežno sunčano i toplo vreme, uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle u priobalju Save. Vetar slab do umeren jugoistočni, temperatura od 17 do 31 stepen. Nedelja, 14. septembar biće obeležena snažnim nevremenom – očekuju se obilna kiša, grad i olujni vetrovi, praćeni naglim padom temperature. Nevreme će prvo zahvatiti Vojvodinu, pa i Sremsku Mitrovicu, a potom i
