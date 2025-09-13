Sutra izmene u javnom prevozu zbog „Zemunskog polumaratona“

Od osam do 14 časova važiće posebna organizacija saobraćaja

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja sportske manifestacije “4. Zemunski polumaraton”, koja je na programu sutra, u nedelju, 14. septembra, biti izmenjen javni prevoz u tom delu grada. Navode da će u periodu od osam do 14 časova važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza. Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije tako što će vozila sa linije 15 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina,