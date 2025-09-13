Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali kod istočne obale Kamčatke

Nakon jakog zemljotresa proglašena je opasnost od cunamija na Kamčatki i Kurilskim ostrvima

Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali dogodio se danas kod istočne obale Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Nakon jakog zemljotresa proglašena je opasnost od cunamija na Kamčatki i Kurilskim ostrvima, saopštio je guverner ruskog regiona Vladimir Solodov, prenosi RIA Novosti. Prema ruskoj geofizičkoj službi jačina zemljotresa bila je 6,3 stepena po Rihterovoj skali i epicentar se nalazio 123 kilometra od Petropavlovska