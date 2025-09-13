Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali kod istočne obale Kamčatke

Zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali kod istočne obale Kamčatke

Nakon jakog zemljotresa proglašena je opasnost od cunamija na Kamčatki i Kurilskim ostrvima

Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali dogodio se danas kod istočne obale Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Nakon jakog zemljotresa proglašena je opasnost od cunamija na Kamčatki i Kurilskim ostrvima, saopštio je guverner ruskog regiona Vladimir Solodov, prenosi RIA Novosti. Prema ruskoj geofizičkoj službi jačina zemljotresa bila je 6,3 stepena po Rihterovoj skali i epicentar se nalazio 123 kilometra od Petropavlovska
Ključne reči

GuvernerZemljotresCunami

