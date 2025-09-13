Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihtera registrovan na Kritu

KRIT - Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihtera registrovan je danas na grčkom ostrvu Kritu, na dubini od 12 kilometara, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako je objavljeno na sajtu Centra, epicenter potresa nalazio se 119 kilometara jugozapadno od grada Irakliona, a 56 kilometara od mesta Palajohore. Kako je preneo grčki Katimerini, zemljotres je registrovan pet kilometara severozapadno od Gavdosa. Prema podacima grčkog Geodinamičkog instituta, jačina potresa iznosila je 4 stepena Rihtera. Za sada nema podataka da li je zemljotres pričinio materijalnu štetu i da li eventualno ima povređenih.