Jak zemljotres pogodio grčko ostrvo

Zemljotres magnitude 4.1 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 13. septembar 2025 u 10:44 časova, na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je južno od ovog ostrva. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11.7 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)