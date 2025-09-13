Vremenska prognoza 14. septembar 2025.

Prati nas promenljivo, nestabilno vreme. Sutra oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. U košavskom području duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U glavnom gradu popodne kiša i pljuskovi. Temperatura do 26 stepeni. Narednih dana više sunca.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.09.2025. Nedelja: Prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskoivma sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na ostale. Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području u