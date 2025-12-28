RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

NOVI SAD - Danas će biti vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom, objavio je na svom sajtu Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura biće od 2 do 6 stepeni. Prema hidrološkom upotorenjeu, na Dunavu i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Do kraja godine biće uglavnom suvo, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a početkom naredne godine uslediće česta naoblačenja sa povremenim padavinama. U ponedeljak će biti