Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

Serbian News Media pre 3 sata
Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće vetrovito, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Zapadni i severozapadni vetar biće umeren do jak, a na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus šest do tri stepena, a najviša od dva do šest stepeni. I u Beogradu će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom. U toku
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Zoom UE pre 1 sat
U Srbiji sutra malo toplije, temperature do devet stepeni

U Srbiji sutra malo toplije, temperature do devet stepeni

Telegraf pre 57 minuta
RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

Euronews pre 2 sata
RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

RTV pre 3 sata
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Glas Zaječara pre 3 sata
RHMZ: U pojedinim krajevima Srbije danas jak vetar i padavine

RHMZ: U pojedinim krajevima Srbije danas jak vetar i padavine

NIN pre 2 sata
Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Promenljivo oblačno i vetrovito vreme danas u Zaječaru

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Počinje naplata parkinga u ulicama oko Bloka 8 u Petrovaradinu

Počinje naplata parkinga u ulicama oko Bloka 8 u Petrovaradinu

NoviSad.com pre 36 minuta
Zrenjanin danas na nogama: Studenti prikupljaju potpise, građani čekaju u redovima na sve 4 lokacije [FOTO] Zrenjanin -…

Zrenjanin danas na nogama: Studenti prikupljaju potpise, građani čekaju u redovima na sve 4 lokacije [FOTO] Zrenjanin - RASPIŠI POBEDU!

Volim Zrenjanin pre 16 minuta
Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Zoom UE pre 1 sat
Da nam sela budu bliža – Gradonačelnik u Čenti i Perlezu: fokus na škole, infrastrukturu i potrebe sela Čenta i Perlez

Da nam sela budu bliža – Gradonačelnik u Čenti i Perlezu: fokus na škole, infrastrukturu i potrebe sela Čenta i Perlez

Volim Zrenjanin pre 1 sat
(Video, foto) Novosađani u humanitarnoj akciji: paketići za decu u Svratištu

(Video, foto) Novosađani u humanitarnoj akciji: paketići za decu u Svratištu

Dnevnik pre 52 minuta