Danas vetrovito, od minus šest do šest stepeni

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće vetrovito, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Zapadni i severozapadni vetar biće umeren do jak, a na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus šest do tri stepena, a najviša od dva do šest stepeni. I u Beogradu će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom. U toku