U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

NOVI SAD - U Srbiji se ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično očekuje kratkotrajna magla, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo na istoku Srbije ujutro i pre podne biće oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Duvaće vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni. Nnajniža temperatura kretaće se od 11 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 27 do 31. I u Novom Sdau ujutro moguća ratkotrajna magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, dok će se najniža