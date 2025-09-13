U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

NOVI SAD - U Srbiji se ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično očekuje kratkotrajna magla, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo na istoku Srbije ujutro i pre podne biće oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Duvaće vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni. Nnajniža temperatura kretaće se od 11 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 27 do 31. I u Novom Sdau ujutro moguća ratkotrajna magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, dok će se najniža
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Somborska ulica postaje slepa za saobraćaj u ponedeljak počinje izgradnja magistralnog vrelovoda

Somborska ulica postaje slepa za saobraćaj u ponedeljak počinje izgradnja magistralnog vrelovoda

Dnevnik pre 24 sata
(Foto, video) uklanja se oko 15.000 kubika otpada sa površine od 15.000 kvadratnih metara Akcija čišćenja divlje deponije u…

(Foto, video) uklanja se oko 15.000 kubika otpada sa površine od 15.000 kvadratnih metara Akcija čišćenja divlje deponije u Futogu vredna 31 milion dinara!

Dnevnik pre 24 sata
Počelo uklanjanje divlje deponije u Futogu

Počelo uklanjanje divlje deponije u Futogu

NoviSad.com pre 5 sati
Garaža kod SNP-a ide u istoriju — 9,9 miliona RSD za demontažu betonske improvizacije

Garaža kod SNP-a ide u istoriju — 9,9 miliona RSD za demontažu betonske improvizacije

Luftika pre 7 sati
Poljoprivrednici najavili protestne vožnje 15. septembra

Poljoprivrednici najavili protestne vožnje 15. septembra

Vreme pre 8 sati
"Noćobdijanje" Bilija Kinga: Glas noći koji traje – obeleženo 600. izdanje kultne radijske emisije

"Noćobdijanje" Bilija Kinga: Glas noći koji traje – obeleženo 600. izdanje kultne radijske emisije

RTV pre 9 sati
Sanacija saobraćajnica na teritoriji MZ Petrovaradin

Sanacija saobraćajnica na teritoriji MZ Petrovaradin

RTV pre 9 sati

Ključne reči

Novi SadBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

RTV pre 30 minuta
Somborska ulica postaje slepa za saobraćaj u ponedeljak počinje izgradnja magistralnog vrelovoda

Somborska ulica postaje slepa za saobraćaj u ponedeljak počinje izgradnja magistralnog vrelovoda

Dnevnik pre 24 sata
U slavu pića bogova u Sremskim Karlovcima počela proslava berbe grožđa puno dobre muzike, veselja i naravno – najboljeg vina…

U slavu pića bogova u Sremskim Karlovcima počela proslava berbe grožđa puno dobre muzike, veselja i naravno – najboljeg vina (foto, video)

Dnevnik pre 24 sata
(Foto, video) uklanja se oko 15.000 kubika otpada sa površine od 15.000 kvadratnih metara Akcija čišćenja divlje deponije u…

(Foto, video) uklanja se oko 15.000 kubika otpada sa površine od 15.000 kvadratnih metara Akcija čišćenja divlje deponije u Futogu vredna 31 milion dinara!

Dnevnik pre 24 sata
Najčešći uzroci pseće "mrzovolje"

Najčešći uzroci pseće "mrzovolje"

Moj Novi Sad pre 4 sati