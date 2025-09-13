Studenti tvrde da je ukradeno preko 100.000 dinara iz Rektorata u Novom Sadu

Serbian News Media pre 11 minuta
Studenti tvrde da je ukradeno preko 100.000 dinara iz Rektorata u Novom Sadu

Student koji je preuzeo stvari iz zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu je danas izjavio da je, pošto je rektor Dejan Madić upao u tu zgradu 5. septembra s policijom i žandarmerijom, ukradeno više od 100.000 dinara. “Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, zatekli smo 510 dinara u kutiji.

A bilo je više od 100.000 dinara – hiljadu i nešto evra. Možemo samo da pretpostavimo šta se desilo posle noći upada”, rekao je taj student novinarima. Dodao je da su studentima ostali bez mnogo stvari, a naročito tehnike – laptopa i mobilnih telefona, a i bez ličnih dokumenata. “Tehniku je navodno odnela policija na forenzička ispitivanja”, kazao je on. Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost je pozvao rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana
