Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da bi voleo da prevremeni izbori budu u decembru naredne godine i ocenio da će to biti “konačni poraz” onih koji ih traže.

On je na TV Informer rekao da će ti parlementarni izbori biti prevremeni, te da bi mogli da budu u aprilu-maju, ili u decembru iduće godine. “Voleo bih da budu u decembru”, kazao je Vučić. Prema njegovim rečima, na tim prevremenim izborima, aktuelna vlast će pobediti toliko ubedljivo da oni koji ih sada traže neće moći da kažu su pokradeni. Dodao je da bi on pre tih izbora dao ostavku na mesto predsednika Republike. Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju
