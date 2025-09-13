Dva moguća termina za izbore – proleće ili kraj godine

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Dva moguća termina za izbore – proleće ili kraj godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je potencijalne termine za održavanje prevremenih izbora i istakao kada bi on najviše voleo da se održe.

O tome koji su potencijalni datumi za izbore, rekao je: – Svako ko politički razmišlja bi razumeo da je moguće da prevremeni izbori budu ili april-maj, ili decembar sledeće godine. Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine. Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene – rekao je, između ostalog, Vučić. Precizan datum još nije određen, ali je jasno da će
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

„Vučić se opet igra terminima, umesto da ispuni zahtev studenata“: O predsednikovoj novoj opciji za održavanje izbora

„Vučić se opet igra terminima, umesto da ispuni zahtev studenata“: O predsednikovoj novoj opciji za održavanje izbora

Danas pre 52 minuta
„Vučić širio paniku sa režimske televizije“: Šta pišu regionalni mediji o predsedniku Srbije?

„Vučić širio paniku sa režimske televizije“: Šta pišu regionalni mediji o predsedniku Srbije?

Danas pre 2 sata
Vučić: Moguće da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

Vučić: Moguće da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

Stav.life pre 4 sati
Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vreme pre 3 sata
Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Serbian News Media pre 6 sati
Vučić: Mogući prevremeni izbori u aprilu, maju ili decembru 2026. godine, više ne mogu da budem predsednik

Vučić: Mogući prevremeni izbori u aprilu, maju ili decembru 2026. godine, više ne mogu da budem predsednik

Rešetka pre 7 sati
Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) U više gradova u Srbiji večeras paralelni protesti podrške studentima i "protiv blokada"

(BLOG) U više gradova u Srbiji večeras paralelni protesti podrške studentima i "protiv blokada"

N1 Info pre 16 minuta
BLOG UŽIVO U više gradova Srbije održavaju se protesti podrške studentima, dok naprednjaci organizuju kontraskupove

BLOG UŽIVO U više gradova Srbije održavaju se protesti podrške studentima, dok naprednjaci organizuju kontraskupove

Nova pre 6 minuta
Određen pritvor Radomiru Deliću iz Zvečana zbog sumnje da je počinio ratne zločine

Određen pritvor Radomiru Deliću iz Zvečana zbog sumnje da je počinio ratne zločine

N1 Info pre 1 sat
RSE: Učešće Srbije na Putinovoj 'Interviziji' pod velom nepoznanica

RSE: Učešće Srbije na Putinovoj 'Interviziji' pod velom nepoznanica

N1 Info pre 51 minuta
„Vučić se opet igra terminima, umesto da ispuni zahtev studenata“: O predsednikovoj novoj opciji za održavanje izbora

„Vučić se opet igra terminima, umesto da ispuni zahtev studenata“: O predsednikovoj novoj opciji za održavanje izbora

Danas pre 52 minuta