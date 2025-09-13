Dva moguća termina za izbore – proleće ili kraj godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je potencijalne termine za održavanje prevremenih izbora i istakao kada bi on najviše voleo da se održe.

O tome koji su potencijalni datumi za izbore, rekao je: – Svako ko politički razmišlja bi razumeo da je moguće da prevremeni izbori budu ili april-maj, ili decembar sledeće godine. Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine. Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene – rekao je, između ostalog, Vučić. Precizan datum još nije određen, ali je jasno da će