Vučić: Mogući prevremeni izbori u aprilu, maju ili decembru 2026. godine, više ne mogu da budem predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da postoji mogućnost da se prevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održe u aprilu, maju ili decembru naredne godine, dodajući da bi lično voleo da se oni održe u decembru.

„Podneo bih ostavku nešto ranije kao predsednik Republike, sa nepunih 10 godina, više ne mogu da budem predsednik. Da idemo svi zajedno na poštene izbore u decembru. Do tada će ljudi moći da vide šta ćemo da uradimo i šta ćemo da napravimo“, rekao je Vučić gostujući na TV Informer. Govoreći o aktuelnim protestima i blokadama fakulteta, Vučić je ocenio da je reč o „obojenoj revoluciji“, koju, kako tvrdi, organizuju strane obaveštajne službe. „Blizu smo kraja, sad je