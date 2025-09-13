Vučić: Mogući prevremeni izbori u aprilu, maju ili decembru 2026. godine, više ne mogu da budem predsednik

Rešetka pre 2 sata
Vučić: Mogući prevremeni izbori u aprilu, maju ili decembru 2026. godine, više ne mogu da budem predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da postoji mogućnost da se prevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održe u aprilu, maju ili decembru naredne godine, dodajući da bi lično voleo da se oni održe u decembru.

„Podneo bih ostavku nešto ranije kao predsednik Republike, sa nepunih 10 godina, više ne mogu da budem predsednik. Da idemo svi zajedno na poštene izbore u decembru. Do tada će ljudi moći da vide šta ćemo da uradimo i šta ćemo da napravimo“, rekao je Vučić gostujući na TV Informer. Govoreći o aktuelnim protestima i blokadama fakulteta, Vučić je ocenio da je reč o „obojenoj revoluciji“, koju, kako tvrdi, organizuju strane obaveštajne službe. „Blizu smo kraja, sad je
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Vučić o vanrednim izborima: “Voleo bih decembar sledeće godine, biće konačni poraz opozicije”

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

Vučić: Mogućnost da prevremeni izbori budu u aprilu, maju ili decembru sledeće godine

NIN pre 3 sata
Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Glas Zaječara pre 3 sata
Vučić: Izbori u aprilu ili decembru

Vučić: Izbori u aprilu ili decembru

Vesti online pre 3 sata
Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vreme pre 4 sati
Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

Vučić najavio moguće prevremene izbore – otkrio i kada bi mogao da podnese ostavku

RTK pre 12 sati
Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Vučić otkrio kad bi mogli biti raspisani prevremeni izbori

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

"Nećemo zakon koji ubija životinje": Protest aktivista i članova Udruženja za zaštitu životinja u Beogradu

"Nećemo zakon koji ubija životinje": Protest aktivista i članova Udruženja za zaštitu životinja u Beogradu

N1 Info pre 2 minuta
Drecun: Odluka Vašingtona da obustavi dijalog sa Prištinom packa koja ne menja suštinu stvari

Drecun: Odluka Vašingtona da obustavi dijalog sa Prištinom packa koja ne menja suštinu stvari

RTV pre 57 minuta
U Gornjem Milanovcu večeras najavljeni protesti za i protiv blokada

U Gornjem Milanovcu večeras najavljeni protesti za i protiv blokada

Danas pre 22 minuta
Institut IDEA: Urušavanje demokratije u većini sveta, Srbija na sredini lestvice od 173 zemlje

Institut IDEA: Urušavanje demokratije u većini sveta, Srbija na sredini lestvice od 173 zemlje

Blic pre 7 minuta
U Čačku danas skup protivnika vlasti u 17 časova, a pristalica SNS u 18

U Čačku danas skup protivnika vlasti u 17 časova, a pristalica SNS u 18

Serbian News Media pre 17 minuta