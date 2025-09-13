Francuska upozorava Rusiju: ​Nećete nas uplašiti!

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro pozvao je u petak ujutro francuskog ambasadora u Rusiji zbog upada ruskih dronova u Poljsku u sredu – nakon objave predsednika Emanuela Makrona da će Pariz poslati dva najsavremenija borbena aviona u odbranu poljskog vazdušnog prostora.

Prema “Mondu”, Baro je francuskim medijima rekao da će ruski ambasador u Francuskoj, Aleksej Meškov, biti pozvan u petak ujutro zbog “apsolutno neprihvatljivog” kršenja poljskog vazdušnog prostora od strane Rusije u sredu. Najmanje 19 dronova prešlo je poljsku granicu u ranim jutarnjim satima, neki preko Belorusije. Iako su zalutali dronovi povremeno ulazili u vazdušni prostor NATO-a od početka ruske specijalne vojne akcije na Ukrajinu 2022. godine, broj i