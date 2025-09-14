Diplomatska drama! Srpske komšije pozvale ruskog ambasadora, zna se šta su mu uručili

Rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas ruskog ambasadora u Bukureštu Vladimira Lipajeva i uručila mu protest u vezi sa ulaskom "ruskog drona" u vazdušni prostor Rumunije.

Kako je navedeno u saopštenju, rusko MSP nazvalo je incident ''kršenjem suvereniteta Rumunije'' i zahtevalo da se ''preduzmu mere'' kako bi se izbeglo ponavljanje takvih incidenata u budućnosti, prenosi TASS. Rumunsko Minsitarstvo odbrane prethodno je saopštilo da je ruski dron 13. septembra ostao u rumunskom vazdušnom prostoru 50 minuta, a zatim ga napustio zaputivši se ka Ukrajini. Dva lovca F-16 rumunskog vazduhoplovstva i dva lovca Jurofajter Tajfun nemačkog