Žestoka svađa u eliti 9 Stari takmičari zaratili prvu noć: "Smećar iskompleksirani"

Nisu birali reči

Anđelo Ranković i Ivan Marinković ušli su u Elitu 9, a već prvo veče su zaratili. Pre nego što su se uselili u Belu kuću, Anđelo je otkrio više detalja o svađi koja se desila u studiju. - Smećar iskompleksirani, nezreo, pokušaj muškarca, ali nisam hteo puno da trošim vreme na njega, on je meni presmešan. Neka ga, ne dotiče me. Tako se zakačio za mene pre dve sezone, pa nije dobro prošao, zna se ko je izašao kao pobednik, tu sam ja pobednik - pričao je Anđelo.