Lenny Kravitz ponovo u Beogradu. Spektakl na Ušću 17. juna 2026.

Foto Printscreen https://lennykravitz.com/tour/ Biće deo turneje pod nazivom Lenny Kravitz Live 2026.

On je četvorostruki dobitnik GRAMMY® nagrade. Takođe je tekstopisac, producent i multiinstrumentalista. Lenny Kravitz je jedna od najuticajnijih savremenih muzičkih ikona. Ulaznice će biti u u prodaji od petka, 21. novembra 2025. preko aplikacije i sajta eFinity. Nakon turneje Blue Electric Light 2025, koja je uključila rasprodate koncerte širom Evrope, Južne Amerike, Australije i rezidenciju u Las Vegasu, Kravitz nastavlja period globalnog uspeha i kreativnog
Koncert zakazan za 17. Jun na Ušću Veliki povratak Lenija Kravica u Beograd

Leni Kravic i Dip Parpl sledeće godine u Beogradu

Deep Purple se vraća u Beograd u oktobru 2026.

„Deep Purple” sledeće godine u Beogradskoj areni

Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje: U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026. - Ulaznice u prodaji od 21…

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje - u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

