Leni Kravic i Dip Parpl sledeće godine u Beogradu

Beta pre 1 sat

Četvorostruki dobitnik Gremi (Grammy) nagrade, američki rok muzičar Leni Kravic (Lenny Kravitz) i članovi Rokenrol kuće slavnih (Rock and Roll Hall of fame), britanski rok bend Dip Parpl (Deep Purple) nastupiće 2026. godine u Beogradu.

Leni Kravic se, kako je danas preneo muzički portal Balkanrock, vraća u Beograd nakon gotovo dve decenije, a koncert će biti održan 17. juna na Ušću u okviru koncertne turneje "Lenny Kravitz Live 2026".

Sa druge strane, britanski Dip Parpl više puta je nastupao u Beogradu, a koncert naredne godine zakazan je za 10. oktobar u Beogradskoj areni, u okviru "Mad in Europe" turneje.

Ulaznice za oba koncerta će biti u prodaji od petka, 21. novembra 2025. godine preko aplikacije i sajta eFinity.

Leni Kravic (61) muzikom se bavi od 1981. godine, kombinujući rok, fank, rege, hard rok, soul i R&B muziku.

Izdao je 12 studijskih albuma, a njegovi singlovi "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "American Woman", "Always on the Run", "It Ain't Over 'til It's Over" i drugi, doživeli su svetsku slavu i bili na vrhu brojnih top lista širom sveta.

Leni Kravic je svoj 12. studijski album "Blue Electric Light" objavio u maju 2025. godine, a "Associated Press" nazvao je album "slavnim… najboljim materijalom rokera u godinama", dok je NPR pohvalio da je reč o "kaleidoskopu uzletele rok muzike, psihodeličnog funka, nežnog soula i još mnogo toga".

"Nakon njegove hvaljene turneje 'Blue Electric Light 2025', koja je uključila rasprodate koncerte širom Evrope, Južne Amerike, Australije i rezidenciju u Las Vegasu, Kravic nastavlja ono što je Billboard opisao kao 'Lennaissance' - period globalnog uspeha i kreativnog preporoda", naveli su organizatori.

Američki muzičar je 2025. godine dobio svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, nagradu "Music Icon Award" na "People’s Choice Awards 2024", nagradu "Best Rock Award" na "MTV Video Music Awards 2024" i CFDA nagradu "Fashion Icon Award".

Sa druge strane, Dip Parpl, jedni od pionira hard roka, nastali su u Londonu 1968. godine i do danas izdali 23 studijska albuma, od kojih je najnoviji "=1" objavljen prošle godine.

Organizatori koncerta navode da je malo bendova u istoriji roc muzike koji su izgradili snažno i trajno nasleđe poput Dip Parpla.

"Sa više od pet decenija albuma na vrhovima top-lista, rasprodatim turnejama i ulaskom u Rokenrol kuću slavnih, oni ostaju jedan od najuticajnijih i najuglednijih bendova na svetu", naveli su organizatori.

Njihovi hitovi - od "Smoke on the Water" do "Highway Star", kako su dodali, nastavljaju da inspirišu generacije muzičara, dok njihovi nastupi uživo potvrđuju status pionira hard roka.

(Beta, 18.11.2025)