Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Balkan Rock pre 3 sata
Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Globalne rock ikone Deep Purple danas najavljuju nove datume svoje evropske turneje zakazane za 2026. godinu.

Koncert u Beogradu zakazan je za 10. oktobar 2026. u Beogradskoj areni. Poznati po tome što više od pet decenija definišu zvuk rock muzike, Deep Purple ostaju jedni od najcenjenijih izvođača uživo na svetu. Kao predgrupa, u Beogradskoj areni, nastupiće bend “JAYLER”, koji će domaćoj publici dati sjajnu uvertiru za spektakl koji sledi. Ulaznice će biti u prodaji od petka, 21. novembra 2025. u 10 časova putem eFinity platforme. Malo je bendova u istoriji rock muzike
