„Deep Purple” sledeće godine u Beogradskoj areni

Kao predgrupa nastupiće bend „JAYLER”

ngleski hard rok bend „Deep Purple” najavio je nove datume evropske turneje zakazane za 2026. godinu, a na spisku je i koncert u Beogradu – 10. oktobra 2026. godine u Beogradskoj areni. Kao predgrupa nastupiće bend „JAYLER”. Malo je bendova u istoriji rok muzike koji su izgradili snažno i trajno nasleđe poput grupe „Deep Purple”, a sa više od pet decenija albuma na vrhovima top-lista, rasprodatim turnejama i ulaskom u Rokenrol kuću slavnih oni ostaju jedan od