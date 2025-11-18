„Deep Purple” sledeće godine u Beogradskoj areni

Politika pre 50 minuta
„Deep Purple” sledeće godine u Beogradskoj areni

Kao predgrupa nastupiće bend „JAYLER”

ngleski hard rok bend „Deep Purple” najavio je nove datume evropske turneje zakazane za 2026. godinu, a na spisku je i koncert u Beogradu – 10. oktobra 2026. godine u Beogradskoj areni. Kao predgrupa nastupiće bend „JAYLER”. Malo je bendova u istoriji rok muzike koji su izgradili snažno i trajno nasleđe poput grupe „Deep Purple”, a sa više od pet decenija albuma na vrhovima top-lista, rasprodatim turnejama i ulaskom u Rokenrol kuću slavnih oni ostaju jedan od
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Lenny Kravitz ponovo u Beogradu. Spektakl na Ušću 17. juna 2026.

Lenny Kravitz ponovo u Beogradu. Spektakl na Ušću 17. juna 2026.

Ist media pre 35 minuta
Deep Purple se vraća u Beograd u oktobru 2026.

Deep Purple se vraća u Beograd u oktobru 2026.

Danas pre 10 minuta
Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume MAD IN EUROPE turneje – U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Balkan Rock pre 2 sata
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje: U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026. - Ulaznice u prodaji od 21…

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje: U Beogradskoj areni 10. oktobra 2026. - Ulaznice u prodaji od 21. novembra

Blic pre 1 sat
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje - u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje - u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Telegraf pre 1 sat
Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

Leni Kravic ponovo u Beogradu: Očekuje nas veliki koncert na Ušću

N1 Info pre 3 sata
Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Deep Purple objavio nove datume mad in europe turneje – u Beogradskoj areni 10. oktobra 2026.

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Beogradska Arena

Zabava, najnovije vesti »

"Imam intimne odnose pet puta dnevno": Naša pevačica (49) bila u centru skandala zbog privatnog snimka koji je sama objavila…

"Imam intimne odnose pet puta dnevno": Naša pevačica (49) bila u centru skandala zbog privatnog snimka koji je sama objavila na mrežama

Blic pre 5 minuta
Kraj ere: Ukinut jedan od najpopularnijih Ford modela!

Kraj ere: Ukinut jedan od najpopularnijih Ford modela!

Vesti online pre 5 minuta
„Jednake staze do obrazovanja“ – humanitarni koncert sa Konstraktom, Markom Louisom Vasil Hadžimanovim bendom, Zorjom i DJ…

„Jednake staze do obrazovanja“ – humanitarni koncert sa Konstraktom, Markom Louisom Vasil Hadžimanovim bendom, Zorjom i DJ Etkom

Balkan Rock pre 0 minuta
Ela Dvornik nikada nije završila srednju školu, a uzima ozbiljnu lovu: Influenserka progovorila o obrazovanju: Naučila sam…

Ela Dvornik nikada nije završila srednju školu, a uzima ozbiljnu lovu: Influenserka progovorila o obrazovanju: Naučila sam puno o životu...

Kurir pre 0 minuta
Koji model farmerki najbolje ide uz čizme: Povratak omiljenog trenda iz 2000-ih

Koji model farmerki najbolje ide uz čizme: Povratak omiljenog trenda iz 2000-ih

Story pre 5 minuta