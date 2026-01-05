Sud u Parizu osudio 10 osoba zbog digitalnog nasilja nad Brižit Makron

Sud u Parizu proglasio je danas deset osoba krivim za digitalno nasilje, odnosno onlajn maltretiranje prve dame Francuske Brižit Makron, izrekavši im kazne u rasponu od obavezne obuke o sajber nasilju do uslovnih zatvorskih kazni u trajanju od osam meseci.

Sud je, prenosi "Mond", naveo da su optuženi objavljivali "posebno ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne" komentare, zasnovane na lažnim tvrdnjama o navodnom transrodnom identitetu i navodnoj povezanosti sa pedofilijom. Optuženi, osam muškaraca i dve žene starosti od 41 do 65 godina, terete se da su putem interneta objavljivali brojne zlonamerne komentare u kojima su netačno tvrdili da je Brižit Makron rođena kao muškarac, kao i da su razliku u godinama između nje