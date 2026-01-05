Zbog sajber maltretiranja Brižit Makron osuđeno 10 ljudi

Nova pre 3 sata  |  Autor: Beta
Zbog sajber maltretiranja Brižit Makron osuđeno 10 ljudi

Sud u Parizu danas je osudio 10 ljudi zbog sajber uznemiravanja prve dame Francuske Brižit Makron Kazne su izrečene za osam muškaraca i dve žene.

One blaže podrazumevaju podizanje svesti o sajber maltretiranju, a teže, uslovne kazne zatvora od osam meseci. Krivični sud je ukazao na posebno ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne komentare koji se odnose na lažne tvrdnje o Brižit Makron. Osuđeni su na društvenim mrežama iznosili uvredljive komentare u vezi sa polom i seksualnošću Brižit Makron, a zbog razlike u godinama između supružnika govorili su i o verovatnoći pedofilije. Istraga o sajber uznemiravanju
