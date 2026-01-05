Desetoro ljudi proglašeno krivim zbog sajber maltretiranja Brižit Makron

Sud u Parizu proglsio je krivim desetoro ljudi zbog zlostavljanja na internetu Brižit Makron, supruge francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Oni su bili optuženi da su širili lažne navode o rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji, kao i da su iznosili „zlobne komentare“ na račun toga što je prva dama starija 24 godine od predsednika. Njima je izrečena uslovna zatvorska kazna od do osam meseci. Cela presuda još nije objavljena. Teorije zavore, po kojima je Bridžit Makron transrodna žena, šire se od kada je njen suprug izabran za predsednika 2017. Bračni par Makron je u Americi tužio influenserku