Šok: Direktor FBI ide na saslušanje zbog Čarlija Kirka

Šok: Direktor FBI ide na saslušanje zbog Čarlija Kirka

Direktor FBI Kaš Patel suočava se sa saslušanjem u američkom Kongresu zbog navodnih propusta u vođenju istrage o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka i pogrešne objave da je osumnjičeni za ubistvo u pritvoru, što se kasnije pokazalo kao netačno.

Patel će u utorak i sredu sesti pred odbore za pravosuđe Senata i Predstavničkog doma, gde će odgovarati na pitanja o načinima na koje je FBI upravljao ovom istragom. Demokrate planiraju da tokom saslušanja postave pitanja i o drugim kontroverzama poput smene viših službenika FBI‑a zbog navodnog političkog pritiska, promene prioriteta agencije koja sada daje veći značaj borbi protiv ilegalnih migracija i uličnog kriminala, kao i istraga koje su pokrenute na zahtev
