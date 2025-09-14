Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet

BBC News pre 12 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

Getty/BBC/Jakov Ponjavić

Španija je predaje, Nemačka je čeka duže od tri decenije, a Turska oduvek.

Titula prvaka Evrope u košarci menja vlasnika u nedelju uveče, a zbog nje su brojni turski navijači pohrlili u Rigu, prestonicu Letonije, iz svih krajeva Starog kontinenta.

Na obalu Baltika iz Londona stigao je Enis Čakmak, koji „čvrsto veruje u turski tim i očekuje veliku pobedu“.

„Niko nas nije očekivao u finalu, a posle sjajnog polufinala imamo mnogo samopouzdanja", kažea on za BBC na srpskom dan uoči finala, dok šeta centralnim ulicama Rige.

„Ako pobedimo, svi će biti presrećni, a prvo što ću uraditi je da pozovem moje prijatelje Nemce", dodaje sa osmehom.

Ovo je prvi put da se dve neporažene ekipe sastaju u finalu Evrobasketa još od 2003. godine, kada je Litvanija postala šampion pobedom nad Španijom.

BBC/Dejana Vukadinovic Enis Čakmak očekuje da Turska osvoji prvu titulu prvaka Evrope u košarci

Turska je dosad igrala samo jedno finale 2001. godine, kada je na domaćem terenu izgubila od tadašnje Savezne Republike Jugoslavije (zajednice Srbije i Crne Gore).

Ako pobedi Nemce postaće 16. zemlja koja je osvajala ovaj trofej.

Nemačka je to učinila 1993. godine sa Svetislavom Pešićem na klupi, a osvojila je i srebro 2005. i bronzu 2022.

„Kvalitet igrača i 'dubina' tima je među najvećim našim prednostima, ali je ključno da ostanemo ujedinjeni, a timski rad, usredsređenost i posvećenost nas čine tako dobrim i daju nam samopozdanje“, rekao je uoči finala Alan Ibrahimagić, koji usled bolesti selektora Aleksa Mumbrua predvodi Nemačku.

'Panceri', kako zovu ovu selekciju, na četvrtom uzastopnom velikom turniru ušli su među četiri najbolja tima, aktuelni su prvaci sveta, a samo na Olimpijskim igrama u Parizu nisu uzeli medalju.

„Nećemo odstupati od naše igre, jer smo stigli ovde na taj način.

„Gledamo sebe i momci u našem timu gledaju na zlato kao na glavni cilj", rekao je Ibrahimagić u intervjuu za BBC na srpskom dan pred finale.

U utakmici za treće mesto sastaće se Grčka, šampion Evrope iz 2005, i Finska, koja je plasmanom među četiri najbolja tima već ostvarila najveći uspeh u istoriji.

Sudar 'savršenih' i mentalne igre

Neko mora da izgubi, što dosad nisu iskusile ni Nemačka, ni Turska.

„Dosad smo igrali savršen turnir", ocenio je turski selektor Ergin Ataman u obraćanju novinarima u subotu.

Smatra da je njegov tim prošao kroz teže izazove dosad u Rigi od Nemačke.

„Sve utakmice su bile kao finale, ako izgubiš ideš kući.

„Spremni smo da uzmemo evropsku titulu", veruje, dodajući da ima „veliko poštovanje za nemački tim".

REUTERS/Ints Kalnins Denis Šruder je već deceniju oslonac nemačke reprezentacije

Plejmejker Nemaca Denis Šruder pohvalio je Atamanovu ekipu zbog „sjajnog turnira", ali veruje da će sa saigračima „ispisati novu stranicu istorije" nemačke košarke.

„Biće verovatno mnogo turskih navijača i imaćemo osećaj da igramo u gostima.

„Ali to je u redu. Uvek igramo dobro u takvim okolnostima", kaže Šruder.

Ataman je rekao i da protiv Grčke nije slavio karakteristično, sa dve podignute pesnice, zbog poštovanja prema prijateljima koje ima u Grčkoj, gde trenira Panatinaikos.

Ali, proslavu je, kako kaže, spremio za finale.

Šruder se na tu izjavu nije osvrtao, smatrajući je pokušajem turskog trenera da poremeti nemačke igrače.

„Usredsređeni smo na nas", kratko je rekao.

REUTERS/Ints Kalnins Turski selektor Ergin Ataman, trostruki osvajač Evrolige sa klubovima, bio je vrlo samouveren pred finale Evrobasketa

Šengun protiv Nemačkih 'blizanaca'

Imaju Nemci u ovoj generaciji dvojicu braće: Tristana i Oskara da Silvu, kao i Franca Vagnera i njegovog brata Morica, koji zbog povrede ne igra na Evrobasketu.

Ali, na ovom turniru Franc i plejmejker Denis Šruder su gotovo „blizanci", makar po poenterskom učinku, iako njihovi stilovi igre, pozicije i građa nimalo nisu slične.

Vagner je sedmi strelac turnira sa 21,1 poenom u proseku, Šruder ubacuje 20,9, a samo na jednom meču, i to ubedljivoj pobedi u grupi protiv Velike Britanije, nisu bili najefikasniji dvojac njihovog tima.

TOMS KALNINS/EPA Alperen Šengun jedan je od najozbiljnijih kandidata za najkorisnijeg igrača Evrobasketa, a šanse bi mu porasle ukoliko Turska osvoji zlato

Umesto tandema lidera, Turska ima Alperena Šenguna, NBA zvezdu, koji je apsolutni lider ove ekipe.

Deveti je strelac turnira sa 20,8 poena i drugi skakač sa 11 uhvaćenih lopti po meču, a dosad nijedna ekipa nije našla način da ga zaustavi.

„To možda nije ni moguće - veoma je jak u skoku, igri jedan na jedan, kao i imresivna dodavanja.

„Ali, nije bitno zaustaviti njega, već ekipu, i da na kraju imamo jedan poen više od Turske", kaže Alan Ibrahimagić za BBC na srpskom.

„I Džedi Osman i Šejn Larkin igraju sjajan turnir, ima tu više 'problema'", dodaje.

Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via REUTERS Trener Nemačke Alan Ibrahimagić sa prvim zvezdama tima Denisom Šruderom i Francom Vagnerom

Najbolji igrači oba tima igraju na gotovo identičnim pozicijama - plejmejkera, krila i centra.

Tako će mnogo zavisiti od direktnih okršaja Alperena Šenguna i Danijela Tajsa, Šejna Larkina i Denisa Šrudera, kao i niskih krila Franca Vagnera i Čedija Osmana.

Finale u brojkama

Nemačka je u dosadašnjem toku Evrobasketa postizala ubedljivo najviše poena po meču (101,4), a Turska je na trećem mestu sa 91,1;

Turci imaju najefikasniji napad turnira sa 52,4 odsto šuta iz igre, Nemačka je na drugom mestu sa 51,5 odsto;

Finalisti su najbolje šutirali i za tri poena - Atamanov tim 44,7 odsto, a Ibrahimagićev 39 odsto;

Nemci su bolji u skoku sa 40,1 uhvaćenom loptom po utakmici, naspram turskih 37;

Reprezentacija iz Male Azije prednjači u asistencijama kojih ima 23 po utakmici, dok Nemačka ima 21,4.

Aktuelni prvak sveta je bolji i u broju blokada i ukradenih lopti, a ima i najmanje izgubljenih po meču od svih učesnika Evrobasketa.

Finska za istoriju, Grčka za čast

BBC/Dejana Vukadinovic Lasi sa suprugom u centru Rige dan pred meč za bronzu protiv Grčke

Riga je još od osmine finala i meča protiv Srbije preplavljena finskim navijačima, koji su uz domaću Letoniju i komšijsku Litvaniju, na Evrobasketu imali najmasovniju podršku.

Baš tada je stigao i Jusi sa suprugom, koji je sada „siguran" u još jednu istorijsku pobedu Finske.

„Odigrali smo sjajno na Evrobasketu, stvarno sam se mnogo iznenadio kada smo pobedili Srbiju", kaže Jusi za BBC na srpskom, dok sedi na klupi ispred Gradske kuće.

Pored prve zvezde Laurija Markanena, izdvaja i mladog beka Mira Litla, od koga očekuje dobru partiju u utakmici za bronzu.

„On me je najpozitivnije iznenadio u našem timu", dodaje.

Finci su dugo pretili Nemačkoj u polufinalu, iako je krajnji rezultat bio ubedljiv, dok je Grčka od početka do kraja bila nemoćna protiv Turske.

Selektor Vasilis Spanulis izdanje protiv Turaka nazvao je „lošim danom" i „najgorom partijom na turniru" grčke selekcije.

Ali, „ponosan" je na igrače i plasman među četiri najbolje evropske reprezentacije ne može da se smatra razočaranjem, dodao je.

„Za nas je u nedelju finale, najvažniji meč u prethodnih 16 godina", rekao je Spanulis-

On je 2009. kao igrač pomogao Grčkoj da osvoji evropsku bronzu, poslednju medalju te zemlje na Evrobasketu.

TOMS KALNINS/EPA Vasilis Spanulis bio je nezadovoljan izdanjem Grčke protiv Turske

Meč bi mogao da odluči direktni duel dve NBA zvezde, Grka Janisa Adetokumba i Finca Laurija Markanena.

Obojica su odigrali ispod njihovog nivoa u polufinalu, pa će u utakmici za treće mesto imati dodatni motiv.

„Gubili smo mečeve i ranije, pa smo umeli da se oporavimo.

„Ne moram to da govorim saigračima, spremni su", rekao je Markanen posle poraza u polufinalu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

BBC

(BBC News, 09.14.2025)