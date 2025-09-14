Brnabić i Jovanov: Đilas nije ponudio dokaze da se plaća za učešće na protestima protiv blokada

Beta pre 3 sata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov saopštili su danas da predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas "nije ponudio nijedan dokaz" za tvrdnje da se učesnicima protesta protiv blokada plaća po 50 evra za dolazak na te skupove.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks (X) napisala da Đilas, koga je nazvala "kraljem korupcije", sada priča o "korumpiranosti i kupovini ljudi".

"Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali 'gubitnicima tranzicije', dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep", dodala je Brnabić.

Ponovila je tvrdnju da je Đilas sam "strpao u džep 619 miliona evra za 10 godina vlasti".

"I koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze i nikoga nisu napali, koji ni jedan jedini incident nisu izazvali i samo, nakon 10 meseci terora, žele normalan život i svoju Srbiju nazad. Jad i beda", navela je ona.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ocenio je na Iksu da Đilas nije otkrio ništa, jer "nije ponudio nijedan dokaz niti bilo šta što liči na dokaz, već po običaju lupeta i laže".

"Ono što sigurno znamo, jer se sam pohvalio, jeste da je onaj blokader Janićijević dobio "900 hiljada evra za dan i po". Ako taj nikogović dobije toliko, koliko li tek dobijaju važniji od njega? Sa druge strane, Đilasova tarifa se zna. 619 miliona evra, što je sam prijavio kao prihod svojih firmi. Nije, doduše na dan, već za period dok je bio na vlasti i dok je 500.000 ljudi ostajalo bez posla i hleba", napisao je Jovanov.

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da se učesnicima protesta protiv blokada, na koje pozivaju i na kojima učestvuju funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS), plaća po 50 evra za dolazak na te skupove.

"Pare su se juče Vučićevim mitingašima lojalistima delile na Voždovcu i Novom Sadu za šta postoje snimci. Naknada za dolazak je bila 50 evra. Zna se da je tako bilo i u drugim mestima i da je tako na svim Vučićevim skupovima već godinama", naveo je Đilas u saopštenju na sajtu SSP.

On smatra da je jasno da je taj novac nelegalan, odnosno da su u pitanju "takozvane crne pare i da potiču iz poslova sa drogom ili iz koruptivnih, kriminalnih dilova partije i bratije kojima se razara Srbija".

"Zato je Srbija među četiri najkorumpiranije zemlje na svetu, a na svetskom nivou odmah iza Nepala. Da postoje tužilaštvo i policija oni bi već danas na osnovu snimaka priveli ljude koji su snimljeni kako dele novac i brzo bi se došlo do toga ko im je te pare dao. Naravno, to se sada neće desiti, ali snimci postoje, i biće sutra osnov za istragu koja će mnoge odvesti tamo gde im je mesto. U zatvor", dodao je Đilas.

(Beta, 14.09.2025)