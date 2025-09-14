Premijerka Nepala: Radićemo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z

Beta pre 15 minuta

Nova premijerka Nepala Sušila Karki obećala je danas da će odgovoriti na zahteve demonstranata koji pozivaju na "kraj korupcije", nakon nereda u kojima su, prema novom bilansu, poginule najmanje 72 osobe.

"Moramo da radimo u skladu sa razmišljanjem Generacije Z", rekla je Sušila Karki u svojim prvim obraćanjima od stupanja na dužnost u petak, nakon ostavke premijera K.P. Šarme Olija.

{Related:230883}

{Related:231023}

"Ono što ova grupa zahteva jeste kraj korupcije, dobro upravljanje i ekonomska jednakost", rekla je 73-godišnja premijerka, bivša predsednica Vrhovnog suda.

"Vi i ja moramo biti odlučni da postignemo ovaj cilj", poručila je šefica prelazne vlade mladim demonstrantima.

Glavni grad, Katmandu, bio je poprište nasilnih antivladinih protesta u ponedeljak i utorak, u kojima je poginulo najmanje 72, a povređena 191 osoba. Prema prethodnom izveštaju stradala je 51 osoba, a prema najnovijem 72.

Sušila Karki je danas pozvala na minut tišine za stradale u najozbiljnijim neredima od ukidanja monarhije 2008. godine.

Nasilje je izazvala policijska represija protiv učesnika protesta koji su osudili blokiranje društvenih medija i korupciju elite.

Sušila Karki je dodala da ona i njena privremena vlada "neće ostati na vlasti duže od šest meseci", kao i da su izbori zakazani za 5. mart 2026.

(Beta, 14.09.2025)