Uživajte u današnjem lepom danu: Biće sunčano i toplo, najviša dnevna oko 16 stepeni

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs / Tanjug
U Srbiji će u subotu, posle hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. I u Beogradu će u subotu, posle svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će u glavnom gradu biti od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni. (Telegraf.rs / Tanjug)
