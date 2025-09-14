Opa! Maja i Janjuš završili u krevetu Ne odvajaju se otkako su ušli u Elitu 9, Marinkovićeva se istopila

Blic pre 26 minuta
Starleta Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš otkako su ušli u Elitu 9 ne odvajaju se jedno od drugog.

Maja i Janjuš su otišli u rehabilitaciju gde su su se prisećali starih uspomena, a u jednom momentu su oboje ležali na krevetu. - Ja moram sam da spavam, ako ti dođeš - rekao je Janjuš. - Jao jao, Jaško - dodala je Maja. - Ma možemo da sednemo da pričamo - dodao je Janjuš. - Ova atmosfera mi je odlična...Gde me čeka?! Ima ih koji me čekaju, hvala Bogu sve su prihvatile onako kako treba da prihvate moj posao. Nikad srećniji nisam bio sa njima, šalim se naravno -
