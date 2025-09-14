Maja i Janjuš završili u krevetu: Osamili se, on je odmah "dohvatio", Marinkovićeva se topi! Isplivao snimak

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković se ne odvajaju od kako su ušli u Elitu 9.

Njih dvoje su se sada našli u rehabilitaciji gde su su se prisećali starih uspomena, a u jednom momentu su oboje ležali na krevetu. - Ja moram sam da spavam, ako ti dođeš - rekao je Janjuš. - Jao jao, Jaško - dodala je Maja. - Ma možemo da sednemo da pričamo - dodao je Janjuš. (Telegraf.rs)