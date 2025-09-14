Poljoprivrednici protestuju u Novom Sadu jer Vlada nije ispoštovala ranije dogovore: Traktori će kod Banovine biti jedan dan

Poljoprivrednici šest udruženja u Srbiji najavili su da će započeti protest u ponedeljak, 15. septembra u podne.

Oni će doći traktorima do zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine i tu ih parkirati. Naveli su da sutra neće blokirati puteve i saobraćajnice, „osim ako policija ne bude zaustavljala učesnike protesta na putu do odredišta“. Kako su naveli, oni će protestovati zbog neispunjenih ranijih zahteva o gorivu, kreditima, berzi i dugovima prema Penzijsko-invalidskom fondu. Protest će početi u podne i trajaće jedan dan, a u slučaju da im država ne ispuni zahteve u