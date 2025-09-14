Protest poljoprivrednika u ponedeljak u Novom Sadu, potom i drugde jer im država ne pomaže

Radio sto plus pre 1 sat
Protest poljoprivrednika u ponedeljak u Novom Sadu, potom i drugde jer im država ne pomaže

On je na Televiziji Nova S, najavljujući sutrašnji protest u Novom Sadu, rekao da će oni ceo dan ostati u tom gradu, a da će u predstojećem periodu blokade širiti na druge gradove, a da će okupljanja postajati sve duža. “(Ova godina je za kukuruz) gora od 2012. godine.

Republički zavod za statistiku navodi da je prosečan rod kukuruza bio 5,7 tona po hektaru, bilo je njiva koje su imale i po deset tona po hektaru. Ja sada nisam čuo za njivu koja imala tri tone po hektaru, a mnogo je i onih (sa manjim rodom)”, naveo je Bogunović. On je onda odbacio ocenu ministra poljoprivrede Dragana Glamočića da situacija “nije tako loša” i da će na ulice Novog Sada izaći mali broj traktora. “Pomaci su se (prethodnih godina) pravili i kada je
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Protest poljoprivrednika sutra u Novom Sadu

Protest poljoprivrednika sutra u Novom Sadu

Radio 021 pre 52 minuta
Poljoprivrednici u ponedeljak izlaze u protest

Poljoprivrednici u ponedeljak izlaze u protest

Ozon press pre 4 sati
Tema jutra: Štrajk poljoprivrednika u Novom Sadu

Tema jutra: Štrajk poljoprivrednika u Novom Sadu

N1 Info pre 5 sati
Studio Live: Kad postane "normalno" da je policija na univerzitetu

Studio Live: Kad postane "normalno" da je policija na univerzitetu

N1 Info pre 6 sati
Poljoprivrednici protestuju u Novom Sadu jer Vlada nije ispoštovala ranije dogovore: Traktori će kod Banovine biti jedan dan

Poljoprivrednici protestuju u Novom Sadu jer Vlada nije ispoštovala ranije dogovore: Traktori će kod Banovine biti jedan dan

Danas pre 5 sati
Veliki protest poljoprivrednika sutra u Novom Sadu, studenti ih podržali, ministar Glamočić kaže: „Izlazak više stotina…

Veliki protest poljoprivrednika sutra u Novom Sadu, studenti ih podržali, ministar Glamočić kaže: „Izlazak više stotina traktora na ulice nije bitan“

Nova pre 7 sati
Poljoprivrednici uoči protesta: Svima nam je ugrožena egzistencija

Poljoprivrednici uoči protesta: Svima nam je ugrožena egzistencija

Vesti online pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRod kukuruzaZavod za statistikuPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 27 minuta
Penzioneraj

Penzioneraj

Danas pre 1 sat
Olenik: CN gas nigde nije dozvoljen, živimo terorizam Aleksandra Vučića

Olenik: CN gas nigde nije dozvoljen, živimo terorizam Aleksandra Vučića

Danas pre 1 sat
Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Zastava OVK na ambasadi Srbije u Hagu

Danas pre 1 sat
MUP se oglasio o upotrebi CN gasa 5. septembra

MUP se oglasio o upotrebi CN gasa 5. septembra

Danas pre 1 sat