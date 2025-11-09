Pravoslavni vernici danas slave velikog svetitelja Ako se iskreno pomolite ispuniće vam svaku želju, a jednu stvar nikako ne radite

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Nestora, učenika Svetog Dimitrija, čiji smo dan slavili juče. Iako ovaj svetac u crkvenom kalendari nije obeležen crvenim slovom, veoma je poštovan i cenjen kod našeg naroda.

Nestor je učenik Svetog Dimitrija koji se jedini suprotstavio caru Maksimilijanu. Car Maksimilijan (240-310) uživao je u gladijatorskim borbama, a njegov ljubimac bio je nepobedivi gladijator Lije, džinovske građe. Kada bi ponestalo dobrovoljaca za borbe, Liju su u arenu izvodili hrišćane, koje je ubijao sa sadističkim zadovoljstvom. Mladi hrišćanin Nestor više to nije mogao da trpi i odlučio je da izađe na megdan džinu Liju. Prethodno je otišao u posetu svom