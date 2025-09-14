Šta je poručeno sa protesta Društvenog fronta „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ (FOTO; VIDEO)

Protest „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ u organizaciji Društvenog fronta, koji su podržali i studenti u blokadi završen je oko 20 časova.

Organizovan je kako bi se javno suprotstavilo potezima vlasti koji otvaraju put privatizaciji državnim resursima kao što su EPS, Železnice Srbije, Pošta Srbije, Srbije šume, vode i drugih javnih preduzeća. Aleksandra Kurilić iz Sindikata muzičkih umetnika, kazala je da je ovaj protest organizovao Društveni front, jedna potpuno nova i autentična asocijacija, kako kaže – jedan novi talas društvenog organizovanja iniciran od strane studentskog pokreta, koji je jasno