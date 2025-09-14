VC Nova osvojila memorijalni turnir „Legende Radničkog“

Memorijalni turnir „Legende Radničkog“ završen je uz dosta uzbuđenja i kvalitetnu odbojku.

Ljubitelji odbojke imali su priliku da uživaju u vrhunskim mečevima i odličnoj igri svih učesnika. U borbi za treće mesto odbojkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Budućnosti iz Podgorice ubedljivim rezultatom 3:0. Igrači Zvezde pokazali su odlično timsko igranje i disciplinu na terenu, dok su protivnici pružili snažan otpor, ali nisu uspeli da zaustave ekipu iz Beograda. Finale je donelo pravi spektakl – sastali su se domaći Radnički i ruska ekipa VC Nova.