VC Nova osvojila memorijalni turnir „Legende Radničkog“

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Memorijalni turnir „Legende Radničkog“ završen je uz dosta uzbuđenja i kvalitetnu odbojku.

Ljubitelji odbojke imali su priliku da uživaju u vrhunskim mečevima i odličnoj igri svih učesnika. U borbi za treće mesto odbojkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Budućnosti iz Podgorice ubedljivim rezultatom 3:0. Igrači Zvezde pokazali su odlično timsko igranje i disciplinu na terenu, dok su protivnici pružili snažan otpor, ali nisu uspeli da zaustave ekipu iz Beograda. Finale je donelo pravi spektakl – sastali su se domaći Radnički i ruska ekipa VC Nova.
Ritam grada Kg pre 13 minuta
Veliki park pre 8 minuta
InfoKG pre 13 minuta
Južne vesti pre 19 minuta
Glas juga pre 8 minuta
Bujanovačke pre 8 minuta
Ritam grada Kg pre 13 minuta