Heroj Nemačke: Zamenio Mumbrua i pokorio Evropu! Ibrahimagić otvorio dušu nakon finala!

Alan Ibrahimagić, trener Nemačke, govorio je na konferenciji za medije o velikom uspehu košarkaške reprezentacije koja je osvojila Eurobasket pobedom u finalu na Turskom - 88:83. - Bila je ovo teška utakmica, gubili smo dugo i Turska je uvek imala odgovor na našu igru.

Opasni su, dugo pričamo to. Mi smo veoma dobra ekipa, nismo paničili, vrteli smo se i uspeli smo da napravimo neke bitne poteze. Danijel je jedini šut pogodio kada se lomilo - rekao je Ibrahimagić. Pohvalio je Isaka Bongu, najboljeg igrača finala. - Švajcarski nož, šta da kažem. Dao je 20, doneo momentum ofanzivnim skokvima, igrao je sjajnu odbranu i bio najbolji u preuzimanjima. Najbolji defanzivac turnira. Bio je MVP finala. Nemačka je sada aktuelni svetski i