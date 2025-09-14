Skandalozni voditelj ulazi u elitu, a pred medijima se hvatao za polni organ! Zgrozio sve prisutne, a mnogi ga znaju zbog afere s ovom pevačicom…

Voditelj Red televizije, Filip Đukić, večeras je postato redovni takmičar nove sezone popularnog rijaliti programa " Elita", koji se emituje na Pink televiziji.

Pre samog ulaska pozirao je za medijske ekipe, a u jednom trenutku se uhvatio za polni organ, što je šokiralo sve prisutne. Iako je poznat kao šoumen i takmičar sa dobrim smislom za humor, mnogi smatraju da je ovim gestom ipak prešao granicu i preterao. Bivši rijaliti učesnik svojevremeno je na svom telu "zauvek iscrtao" Ružicu Veljković, sa kojom je imao burnu vezu, a počela je, kao i mnoge druge, takođe u rijalitiju. Nakon raskida veze, Ružica se udala i rodila