Pred svima se drži za polni organ Skandalozni voditelj ulazi u Elitu 9 (foto)

Najavio je i intimni odnos pred kamerama

Voditelj Red televizije, Filip Đukić, večeras je postato redovni takmičar nove sezone popularnog rijaliti programa Elita, koji se emituje na Pink televiziji. Pre samog ulaska pozirao je za medijske ekipe, a u jednom trenutku se uhvatio za polni organ, što je šokiralo sve prisutne. Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju - Spreman sam, svoje sam odležao kad je trebalo. Bio sam na lekarskom, zdrav sam, prav sam,