Pred svima se drži za polni organ Skandalozni voditelj ulazi u Elitu 9 (foto)

Alo pre 3 sata
Pred svima se drži za polni organ Skandalozni voditelj ulazi u Elitu 9 (foto)

Najavio je i intimni odnos pred kamerama

Voditelj Red televizije, Filip Đukić, večeras je postato redovni takmičar nove sezone popularnog rijaliti programa Elita, koji se emituje na Pink televiziji. Pre samog ulaska pozirao je za medijske ekipe, a u jednom trenutku se uhvatio za polni organ, što je šokiralo sve prisutne. Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju - Spreman sam, svoje sam odležao kad je trebalo. Bio sam na lekarskom, zdrav sam, prav sam,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Skandalozni voditelj ulazi u elitu, a pred medijima se hvatao za polni organ! Zgrozio sve prisutne, a mnogi ga znaju zbog…

Skandalozni voditelj ulazi u elitu, a pred medijima se hvatao za polni organ! Zgrozio sve prisutne, a mnogi ga znaju zbog afere s ovom pevačicom…

Kurir pre 2 sata
"Večeras možda padne i..." Filip Đukić šokirao pre ulaska u Elitu 9, već pikirao plen

"Večeras možda padne i..." Filip Đukić šokirao pre ulaska u Elitu 9, već pikirao plen

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Pink televizija

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

Blic pre 12 minuta
"Milica mi je slala poruke i vređala me": Terza pred ulazak u "Elitu 9" otkrio šta se dešava sa ćerkom Barbarom: "Nisam je…

"Milica mi je slala poruke i vređala me": Terza pred ulazak u "Elitu 9" otkrio šta se dešava sa ćerkom Barbarom: "Nisam je video, teško mi je"

Blic pre 12 minuta
Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Uroš sa ogromnim noktima, asmin durdžić među takmičarima! Janjuševa bivša devojka Sara u…

Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Uroš sa ogromnim noktima, asmin durdžić među takmičarima! Janjuševa bivša devojka Sara u rijalitiju, a tu je i tinejdžerka iz Italije (video)

Blic pre 12 minuta
Maja i Janjuš već završili u krevetu! Ne odvajaju se, a tek ušli: Marinkovićeva se istopila, Marko je uhvatio i ne pušta (foto)…

Maja i Janjuš već završili u krevetu! Ne odvajaju se, a tek ušli: Marinkovićeva se istopila, Marko je uhvatio i ne pušta (foto)

Kurir pre 7 minuta
Au! Aleksandra Babejić se naoštrila pred ulazak u Elitu 9 "Imam snimke Mine Vrbaški sa hodočašća" - Spomenula Kristinu…

Au! Aleksandra Babejić se naoštrila pred ulazak u Elitu 9 "Imam snimke Mine Vrbaški sa hodočašća" - Spomenula Kristinu Spalević: "Znam dosta o njoj"

Blic pre 1 sat