"Imamo kvalitet, ništa nije gotovo": Oglasio se selektor Srbije posle debakla protiv Čeha

Mondo pre 23 minuta  |  Jelena Bijeljić
"Imamo kvalitet, ništa nije gotovo": Oglasio se selektor Srbije posle debakla protiv Čeha

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu oglasio se nakon poraza od Češke na startu Svetskog prvenstva. "Orlovi" će u nastavku takmičenja imati jako težak zadatak, pošto ih čekaju okršaji sa selekcijama Kine i Brazila.

Plasman u narednu fazu već sada izgleda kao nemoguća misija. Ipak, Krecu smatra da ne treba očajavati i da i dalje imamo svoje šanse uprkos lošoj predstavi na startu šampionata. On ističe da njegov tim ima kvalitet koji će pokušati da dokaže na terenu. "Sve je još otvoreno, znamo da imamo kvalitet. Znali smo da se i u drugim grupama desilo da su se timovi mučili na samom početku. Najvažnije je pripremiti se za narednu utakmicu. Imamo svoje šanse, kao i ostali
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Odbojkaši Srbije izgubili od Češke

Odbojkaši Srbije izgubili od Češke

Nedeljnik pre 33 minuta
Krecu: Imamo svoje šanse, kao i ostali timovi

Krecu: Imamo svoje šanse, kao i ostali timovi

RTS pre 33 minuta
Krecu posle poraza od Čeha: Znamo da imamo kvalitet

Krecu posle poraza od Čeha: Znamo da imamo kvalitet

Sportski žurnal pre 53 minuta
Nokaut već na startu: Kako su bledi odbojkaši Srbije u prvom kolu Svetskog prvenstva izgubili od Češke a da ni st nisu…

Nokaut već na startu: Kako su bledi odbojkaši Srbije u prvom kolu Svetskog prvenstva izgubili od Češke a da ni st nisu osvojili?

Večernje novosti pre 23 minuta
Srbija očajno startovala na Svetskom prvenstvu

Srbija očajno startovala na Svetskom prvenstvu

Sportske.net pre 1 sat
Debakl odbojkaša protiv Češke!

Debakl odbojkaša protiv Češke!

Sport klub pre 1 sat
Odbojkaši Srbije nadigrani na startu Svetskog prvenstva

Odbojkaši Srbije nadigrani na startu Svetskog prvenstva

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilKinaČeškaNemoguća misija

Sport, najnovije vesti »

Finale Evrobasketa 2025: Nemačka i Turska za zlato, Grčka i Finska za bronzu

Finale Evrobasketa 2025: Nemačka i Turska za zlato, Grčka i Finska za bronzu

Naslovi.ai pre 13 minuta
Pirotski mister-gol: "Kava" Petrović! "Bombe" kakve su se dugo čekale!

Pirotski mister-gol: "Kava" Petrović! "Bombe" kakve su se dugo čekale!

Plus online pre 8 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 43 minuta
Preminuo legendarni Riki Haton

Preminuo legendarni Riki Haton

Sport klub pre 53 minuta
Mark upisao 99. pobedu, Banjajine muke „krunisane“ izletanjem

Mark upisao 99. pobedu, Banjajine muke „krunisane“ izletanjem

Sport klub pre 8 minuta