"Imamo kvalitet, ništa nije gotovo": Oglasio se selektor Srbije posle debakla protiv Čeha

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu oglasio se nakon poraza od Češke na startu Svetskog prvenstva. "Orlovi" će u nastavku takmičenja imati jako težak zadatak, pošto ih čekaju okršaji sa selekcijama Kine i Brazila.

Plasman u narednu fazu već sada izgleda kao nemoguća misija. Ipak, Krecu smatra da ne treba očajavati i da i dalje imamo svoje šanse uprkos lošoj predstavi na startu šampionata. On ističe da njegov tim ima kvalitet koji će pokušati da dokaže na terenu. "Sve je još otvoreno, znamo da imamo kvalitet. Znali smo da se i u drugim grupama desilo da su se timovi mučili na samom početku. Najvažnije je pripremiti se za narednu utakmicu. Imamo svoje šanse, kao i ostali