"Mali deo traktora je nebitan": Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

N1 Info pre 35 minuta  |  FoNet
"Mali deo traktora je nebitan": Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je, povodom protesta poljoprivrednika najavljenog za ponedeljak u Novom Sadu, da je resorno ministarstvo otvoreno za razgovor sa svim udruženjima i je izlazak manjeg dela od više stotina hiljada traktora na ulice nebitan. "Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora.

To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija", naveo je Glamočić u programu Radio-televizije Srbije povodom protesta koji su poljoprivrednici šest udruženja najavili za sutra u Novom Sadu zbog neispunjenih zahteva u vezi sa gorivom, kreditima, berzom i dugovima prema PIO. Navodeći da je od stupanja na dužnost primio "na desetine udruženja" poljoprivrednika, tražeći jedino da se legitimišu, Glamočić je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu: "To je nebitno"

Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu: "To je nebitno"

Radio 021 pre 20 minuta
Ministar poljoprivrede: Izlazak manjeg dela traktora na ulice je nebitan

Ministar poljoprivrede: Izlazak manjeg dela traktora na ulice je nebitan

Vreme pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiBerzaNovi SadPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

"Mali deo traktora je nebitan": Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

"Mali deo traktora je nebitan": Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

N1 Info pre 35 minuta
Radovi na vodovodnoj mreži: Deo Zemuna sutra bez vode

Radovi na vodovodnoj mreži: Deo Zemuna sutra bez vode

N1 Info pre 50 minuta
Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu: "To je nebitno"

Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu: "To je nebitno"

Radio 021 pre 20 minuta
Mojsilović: Narod će biti ponosan prikazanim na vojnoj paradi 20. septembra

Mojsilović: Narod će biti ponosan prikazanim na vojnoj paradi 20. septembra

RTV pre 5 minuta
U Srbiji danas nestabilno vreme, izdato upozorenje: Kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji danas nestabilno vreme, izdato upozorenje: Kiša i pljuskovi sa grmljavinom

Danas pre 50 minuta