"Mali deo traktora je nebitan": Ministar Glamočić o najavljenom protestu poljoprivrednika u Novom Sadu

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je, povodom protesta poljoprivrednika najavljenog za ponedeljak u Novom Sadu, da je resorno ministarstvo otvoreno za razgovor sa svim udruženjima i je izlazak manjeg dela od više stotina hiljada traktora na ulice nebitan. "Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora.

To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija", naveo je Glamočić u programu Radio-televizije Srbije povodom protesta koji su poljoprivrednici šest udruženja najavili za sutra u Novom Sadu zbog neispunjenih zahteva u vezi sa gorivom, kreditima, berzom i dugovima prema PIO. Navodeći da je od stupanja na dužnost primio "na desetine udruženja" poljoprivrednika, tražeći jedino da se legitimišu, Glamočić je