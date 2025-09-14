RHMZ upozorava na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar u Nišavskom okrugu i celoj Srbiji

Naslovi.ai pre 25 minuta

Nevreme sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom zahvata Srbiju, sa posebnim upozorenjem za Nišavski okrug i najavom širenja nepogoda.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje za celu Srbiju zbog nestabilnog vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim vetrom. Hitna upozorenja za pojedine lokacije biće izdavana sat do dva unapred. Blic N1 Info Nova

Posebno je izdvojeno upozorenje za Nišavski okrug gde je u 15:30 objavljeno upozorenje na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar, koji će se širiti na istok prema Zaječarskom okrugu. Mondo Blic

Naoblačenje sa severozapada zahvatilo je severne, zapadne i jugozapadne krajeve ujutro i pre podne, a do kraja dana proširiće se na ostale delove Srbije. Vetar u košavskom području biće umeren i jak jugoistočni, a kasnije će slabiti i skretati na severozapadni. Mondo Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuju se pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva, uz savete za oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama zbog biometeorološke situacije. Temperatura će se kretati od oko 13 do 30 stepeni, u zavisnosti od regiona. Radio 021 Nova Moj Novi Sad