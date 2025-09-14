RHMZ upozorava na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar u Nišavskom okrugu i celoj Srbiji

Naslovi.ai pre 25 minuta
RHMZ upozorava na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar u Nišavskom okrugu i celoj Srbiji

Nevreme sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom zahvata Srbiju, sa posebnim upozorenjem za Nišavski okrug i najavom širenja nepogoda.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje za celu Srbiju zbog nestabilnog vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalnom pojavom grada i olujnim vetrom. Hitna upozorenja za pojedine lokacije biće izdavana sat do dva unapred. Blic N1 Info Nova

Posebno je izdvojeno upozorenje za Nišavski okrug gde je u 15:30 objavljeno upozorenje na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar, koji će se širiti na istok prema Zaječarskom okrugu. Mondo Blic

Naoblačenje sa severozapada zahvatilo je severne, zapadne i jugozapadne krajeve ujutro i pre podne, a do kraja dana proširiće se na ostale delove Srbije. Vetar u košavskom području biće umeren i jak jugoistočni, a kasnije će slabiti i skretati na severozapadni. Mondo Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuju se pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva, uz savete za oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama zbog biometeorološke situacije. Temperatura će se kretati od oko 13 do 30 stepeni, u zavisnosti od regiona. Radio 021 Nova Moj Novi Sad

Povezane vesti »

Isčupana bandera, postavljeni džakovi za sprečavanje poplava: Haotične slike iz Aleksinca nakon snažnog nevremena

Isčupana bandera, postavljeni džakovi za sprečavanje poplava: Haotične slike iz Aleksinca nakon snažnog nevremena

Blic pre 25 minuta
(Video): Crni oblaci nad ovim gradom u Srbiji, RHMZ izdao hitno upozorenje: Zamračilo se u sred bela dana, kiša i grad pljušte…

(Video): Crni oblaci nad ovim gradom u Srbiji, RHMZ izdao hitno upozorenje: Zamračilo se u sred bela dana, kiša i grad pljušte u okolini

Blic pre 25 minuta
Haos kod Aleksinca: Nevreme oborilo banderu, prodavnica se od bujice branila džakovima (Foto)

Haos kod Aleksinca: Nevreme oborilo banderu, prodavnica se od bujice branila džakovima (Foto)

Mondo pre 5 minuta
Stiže jako nevreme, nižu se upozorenja! Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Evo gde prvo udaraju grmljavina…

Stiže jako nevreme, nižu se upozorenja! Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Evo gde prvo udaraju grmljavina, grad i olujni vetar!

Blic pre 1 sat
Ovaj deo Srbije u narednih sat vremena zahvatiće nevreme: Hitno se oglasili iz RHMZ

Ovaj deo Srbije u narednih sat vremena zahvatiće nevreme: Hitno se oglasili iz RHMZ

Mondo pre 35 minuta
(Radarski snimci) za nekoliko sati nevreme ulazi u Srbiju: Prva na udaru ova mesta, evo kada će pljuštati u Beogradu

(Radarski snimci) za nekoliko sati nevreme ulazi u Srbiju: Prva na udaru ova mesta, evo kada će pljuštati u Beogradu

Blic pre 1 sat
(Radarski snimci) za nekoliko sati nevreme ulazi u Srbiju: Prva na udaru ova mesta, evo kada će pljuštati u Beogradu

(Radarski snimci) za nekoliko sati nevreme ulazi u Srbiju: Prva na udaru ova mesta, evo kada će pljuštati u Beogradu

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

N1 Direktno: Skup u Novom Sadu "Slobodo, tu smo"

N1 Direktno: Skup u Novom Sadu "Slobodo, tu smo"

N1 Info pre 15 minuta
RHMZ upozorava na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar u Nišavskom okrugu i celoj Srbiji

RHMZ upozorava na intenzivne pljuskove, grad i olujni vetar u Nišavskom okrugu i celoj Srbiji

Naslovi.ai pre 25 minuta
Studio Live: Kad postane "normalno" da je policija na univerzitetu

Studio Live: Kad postane "normalno" da je policija na univerzitetu

N1 Info pre 10 minuta
Kako bi boja vašeg automobila mogla da pogorša efekat toplotnog ostrva u gradu?

Kako bi boja vašeg automobila mogla da pogorša efekat toplotnog ostrva u gradu?

Euronews pre 20 minuta
Protest „Kampus nije policijska stanica“ ispred Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Protest „Kampus nije policijska stanica“ ispred Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Danas pre 5 minuta