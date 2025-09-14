RHMZ upozorava na nastavak nepovoljnih vremenskih uslova u Srbiji sa lokalnim nepogodama

pre 12 minuta
Upozorenja na vremenske nepogode i dalje su na snazi zbog obilnih padavina, grada i olujnog vetra širom Srbije, sa hitnim najavama za pojedine lokacije.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) i danas je izdao upozorenja na vremenske nepogode za celu Srbiju, sa najavom da će nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti izraženije posle podne. Moguća je pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa. Hitna upozorenja za pojedine lokacije biće izdavana sat do dva unapred. Blic N1 Info

Prognoza predviđa da će naoblačenje sa severozapada zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve ujutro i pre podne, a do kraja dana proširiće se na ostale delove Srbije. Vetar u košavskom području biće umeren i jak jugoistočni, a kasnije će slabiti i skretati na severozapadni. Mondo Telegraf

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuju se pljuskovi sa grmljavinom tokom popodneva, uz savete za oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama zbog biometeorološke situacije. Temperatura će se kretati od oko 13 do 30 stepeni, u zavisnosti od regiona. Radio 021 Nova Moj Novi Sad

