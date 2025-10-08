Prljavi poslovi službe

Radar pre 33 minuta  |  Srđan Cvijić
Prljavi poslovi službe

U vreme hapšenja spekulisalo se da je Haški tribunal bio navodno zainteresovan za Veselina Vukotića kao svedoka na suđenju Slobodanu Miloševiću, zbog tvrdnji iz belgijske istrage da je ubijeni kosovski aktivista Enver Hadri imao dokaze za ubistvo trideset dva kosovska Albanca

Knjiga Srđana Cvijića, „Vixere: Udbina ubistva u srcu Evrope“ govori o ukupno sedam ubistava u belgijskoj i evropskoj prestonici Briselu u periodu od 1975. do 1990, koja se pripisuju Državnoj bezbednosti SFRJ: Bore Blagojevića (1975), Petra Valića (1975), Miodraga Boškovića i Uroša Milićevića (1976), Milana Boškovića (1981), Vehbija Ibrahimija (1981) i Envera Hadrija (1990). Ubistvo Envera Hadrija u Briselu 1990. jedno je od retkih ubistava Udbe koje je dobilo
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Stroga pravila EES sistema pogađaju profesionalne vozače: Išli do Brisela zbog problema, ali bez odgovora

Stroga pravila EES sistema pogađaju profesionalne vozače: Išli do Brisela zbog problema, ali bez odgovora

Mondo pre 16 sati
Jedna politička karijera, između Kosova i “Filosofije palanke”

Jedna politička karijera, između Kosova i “Filosofije palanke”

Velike priče pre 19 sati
Predsednica S. Makedonije: Neodrživo predugo čekanje Zapadnog Balkana pred kapijama Brisela

Predsednica S. Makedonije: Neodrživo predugo čekanje Zapadnog Balkana pred kapijama Brisela

Radio sto plus pre 2 dana
Novosadski zborovi blokirali raskrsnicu: Osloboditi sve studente i političke zatvorenike

Novosadski zborovi blokirali raskrsnicu: Osloboditi sve studente i političke zatvorenike

N1 Info pre 1 dan
Predsednica S. Makedonije: Neodrživo predugo čekanje Zapadnog Balkana pred kapijama Brisela

Predsednica S. Makedonije: Neodrživo predugo čekanje Zapadnog Balkana pred kapijama Brisela

Beta pre 1 dan
Da l te muče nemiri? Jedna obična priča iz brzog voza Beograd-Novi Sad-Subotica: Piše Ranko Pivljanin

Da l te muče nemiri? Jedna obična priča iz brzog voza Beograd-Novi Sad-Subotica: Piše Ranko Pivljanin

Nova pre 1 dan
Snježana Milivojević: RTS se vratio na isto mesto, umesto stuba demokratije – ključni oslonac autokratije

Snježana Milivojević: RTS se vratio na isto mesto, umesto stuba demokratije – ključni oslonac autokratije

Cenzolovka pre 1 dan

Ključne reči

Slobodan MiloševićBriselHaški tribunal

Društvo, najnovije vesti »

Prljavi poslovi službe

Prljavi poslovi službe

Radar pre 33 minuta
Pešački grad?

Pešački grad?

Radar pre 33 minuta
Nestao državljanin Srbije u Nemačkoj: Odvezao suprugu na posao, pa nestao bez traga: Policija pronašla njegov auto, digli…

Nestao državljanin Srbije u Nemačkoj: Odvezao suprugu na posao, pa nestao bez traga: Policija pronašla njegov auto, digli dronove i helikoptere da ga nađu (foto)

Blic pre 1 sat
Nestao državljanin Srbije u Nemačkoj: Odvezao suprugu na posao, pa nestao bez traga: Policija pronašla njegov auto, digli…

Nestao državljanin Srbije u Nemačkoj: Odvezao suprugu na posao, pa nestao bez traga: Policija pronašla njegov auto, digli dronove i helikoptere da ga nađu (foto)

Blic pre 1 sat
Meštani većeg dela opštine Brus već skoro nedelju dana nemaju struju

Meštani većeg dela opštine Brus već skoro nedelju dana nemaju struju

Danas pre 2 sata