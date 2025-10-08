Prljavi poslovi službe

U vreme hapšenja spekulisalo se da je Haški tribunal bio navodno zainteresovan za Veselina Vukotića kao svedoka na suđenju Slobodanu Miloševiću, zbog tvrdnji iz belgijske istrage da je ubijeni kosovski aktivista Enver Hadri imao dokaze za ubistvo trideset dva kosovska Albanca

Knjiga Srđana Cvijića, „Vixere: Udbina ubistva u srcu Evrope“ govori o ukupno sedam ubistava u belgijskoj i evropskoj prestonici Briselu u periodu od 1975. do 1990, koja se pripisuju Državnoj bezbednosti SFRJ: Bore Blagojevića (1975), Petra Valića (1975), Miodraga Boškovića i Uroša Milićevića (1976), Milana Boškovića (1981), Vehbija Ibrahimija (1981) i Envera Hadrija (1990). Ubistvo Envera Hadrija u Briselu 1990. jedno je od retkih ubistava Udbe koje je dobilo