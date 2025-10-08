Pešački grad?

Nije li upozoravajuće da upravo ljudi upadljivo nedostaju po estetski vešto izvedenim planovima, renderima i maketama gradskih urbanista? Ulice, bulevari, parkovi i gradski blokovi tada postaju puka prolazišta, a ne mesta za susret između Homo sapiensa

Saobraćajne gužve odlikovale su i antički Rim, i još je Gaj Julije Cezar uveo zakone koji tokom dana zabranjuju saobraćaj na točkovima u centru grada, kao i tzv. vigiles, prvu saobraćajnu policiju. Mnogi savremeni gradovi izgrađeni su u interesu automobila, što je cena koju danas plaćamo i kao stanovnici gradova i kao stanovnici planete. Američki novinar Džošua Hamer vozio je 65 kilometara po Lagosu u Nigeriji, i trebalo mu je 12 sati za taj poduhvat. U 2005.